“أوقاف بنغازي”: تم الإفراج عن “الدرسي” والجهات الأمنية تحقق في ملابسات اختطافه

أعلن مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي، الإفراج عن رئيس قسم شؤون المساجد أيمن مسعود الدرسي، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تحقق في ملابسات اختطافه ومعرفة الجناة.

وكان مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي، قد أصدر بيانا مؤخرا أعلن فيه استنكاره لواقعة اختطاف رئيس قسم شؤون المساجد أيمن مسعود الدرسي.

وحمل مكتب الأوقاف المسؤولين عن اختطاف “الدرسي” كامل المسؤولية القانونية واعتبر ذلك اعتداء على مؤسسة من مؤسسات الدول الليبية، كما أنه طالب الجهات المختصة والأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.