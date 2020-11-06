غرفة عمليات “سرت- الجفرة”: نرفض محاولات فرض الحلّ الواحد

أصدرت القوات المساندة بغرفة عمليات “سرت- الجفرة” بيانًا؛ أكدت فيه رفضها لما وصفته بـ”محاولات فرض الحلّ الواحد والأمر الواقع”.

وقال البيان: اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” المرتقب في “سرت” يعتبر بادرة خير للتحاور بين الليبيين؛ بعيدًا عن كواليس المساومات خارج البلاد، لكننا نؤكد رفض التواصل مع أي منطقة تحت سيطرة المرتزقة.

وأضافت القوة، في بيانها، أن هناك جملة من المطالب؛ في مقدمتها خروج المرتزقة، ومحاسبة كل من له يد في جرائم قتل المدنيين، إضافة إلى توفير علاج لجرحى الحرب في الداخل والخارج.

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