العبود : اتفاقيات غدامس امتداد لحوار جينيڤ وسيتم إعلان شاغلي المناصب السيادية بعد حوار تونس

قال الباحث في العلاقات الدولية أحمد عبدالله العبود، اليوم الجمعة، إن الاتفاقيات الإيجابية التي تحققت في مدينة غدامس، هي امتدادا لما تحقق في حوار جنيف والتحضيرات التي حدثت في مدينة الغردقة لانطلاق المسار الأمني الذي يعد القاعدة الرئيسية التي يبنى عليها باقي المسارات.

وأكد العبود أن نجاح المسار الأمني يبين أن باقي مسارات حل الأزمة الليبية لن تواجه أي صعوبات، مشيرا إلى أن فشل اتفاق الصخيرات كان بسبب فشل المسار الأمني وعدم تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وأوضح العبود أن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، شرع في إعادة تدوير المليشيات وبالتالي تم إعادة إنتاج المشكلة والأزمة، لافتا إلى أن ما تحقق في جنيف وغدامس من تشكيل غرفة عمليات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة اتجاهاته يفتح الباب للحل السياسي المرتقب في حوار تونس خلال الشهر الجاري

وأضاف العبود أن حوارات بوزنيقة تأتي وفق اتفاق المادة 15 من اتفاق الصخيرات حيث تم خلالها الاتفاق على المعايير الأساسية لاختيار رؤساء المناصب السيادية ووضع إطار لها بالاتفاق مع البعثة الأممية، لافتا إلى أنه على الرغم من وجود لغة خطابية تصعيدية من قبل رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري بتعليمات من تركيا أوحت للجميع بأن بوزنيقة قد يفشل إلا أنه نجح حتى الآن.

ولفت العبود الى أنه بحسب الاتفاق الجديد في بوزنيقة فإن مجلس النواب يرشح عشرة شخصيات لشغل المناصب السيادية بما يتفق مع المعايير الموضوعة في حوار المغرب وهي معايير دولية، مشيرا إلى أن هناك فيتو على بعض الشخصيات المرشحة لشغل تلك المناصب، حيث يقدم مجلس النواب عشرة أسماء يتم اختيار ثلاثة ويتم إحالتهم من قبل المجلس الدولة إلى مجلس النواب للتفاضل فيما بينهم واختيار ثلاثة منهم وهذه آلية جديدة لم توجد في اتفاق الصخيرات.

وتابع العبود أن حوارات بوزنيقة صنعت معايير جديدة لاختيار شاغلي المناصب السيادية وأصبح الإعلان عن شاغليها عبر مسار تونس المزمع عقده في 9و10و11 نوفمبر الجاري وفق الآليات الجديدة التي تم الاتفاق عليها وهي تحديد ضوابط المادة 15 وآليات مادة التشاور حول اختيار شاغلي المناصب السيادية.

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