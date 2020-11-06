تسجيل 1004 إصابات جديدة في ليبيا و514 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1004 إصابات جديدة بكورونا الخميس من أصل 4 آلاف و368 عينة استلمها المختبر المرجعي بالمركز، هذا كما تم أمس تسجيل 514 حالة شفاء و8 حالات وفاة.

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