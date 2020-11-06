«عبد الله الثني» مُعزياً في «بوخمادة»: ليبيا بأكملها فجعت برحيل هذا البطل المغوار

قدم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الجمعة على رأس وفد حكومي رفيع، واجب العزاء في فقيد الوطن الفريق ونيس عبدالكريم بوخمادة مدير إدارة القوات الخاصة الصاعقة، بالقوات المسلحة العربية الليبية.
وضم الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح ، ووزير الاقتصاد الدكتور منير عصر.
كما ضم الوفد وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية السيد سالم الدرسي، إلى جانب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.
واستقبل ابناء وذوي الفريق الراحل وشيخ قبيلة المغاربة الباشا صالح الأطيوش وعدد من حكماء وأعيان القبيلة والعائلة، رئيس الحكومة والوفد المرافق له في في بيت الفقيد بمنطقة المقزحة جنوب شرق مدينة بنغازي حيث يقام العزاء.
وأكد أن ليبيا بأكملها فجعت برحيل هذا البطل المغوار الذي لطالما عرفته ساحات الجهاد، وقدم سلسلة من البطولات في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، لافتا إلى أنه كان قريبا من ابناء شعبه ومنحازا لقضاياهم، مقدما روحه فداء لهم.
وأعرب باسمه واسم الوفد المرافق له عن أمل من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وأن يعوض الوطن فيه خيرا على قدر ما قدم له من تضحيات، وكانت له في الحق صولات وجولات.
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