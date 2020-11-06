«عبد الله الثني» مُعزياً في «بوخمادة»: ليبيا بأكملها فجعت برحيل هذا البطل المغوار

قدم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الجمعة على رأس وفد حكومي رفيع، واجب العزاء في فقيد الوطن الفريق ونيس عبدالكريم بوخمادة مدير إدارة القوات الخاصة الصاعقة، بالقوات المسلحة العربية الليبية.

وضم الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح ، ووزير الاقتصاد الدكتور منير عصر.

كما ضم الوفد وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية السيد سالم الدرسي، إلى جانب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

واستقبل ابناء وذوي الفريق الراحل وشيخ قبيلة المغاربة الباشا صالح الأطيوش وعدد من حكماء وأعيان القبيلة والعائلة، رئيس الحكومة والوفد المرافق له في في بيت الفقيد بمنطقة المقزحة جنوب شرق مدينة بنغازي حيث يقام العزاء.

وأكد أن ليبيا بأكملها فجعت برحيل هذا البطل المغوار الذي لطالما عرفته ساحات الجهاد، وقدم سلسلة من البطولات في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، لافتا إلى أنه كان قريبا من ابناء شعبه ومنحازا لقضاياهم، مقدما روحه فداء لهم.

وأعرب باسمه واسم الوفد المرافق له عن أمل من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وأن يعوض الوطن فيه خيرا على قدر ما قدم له من تضحيات، وكانت له في الحق صولات وجولات.