تغريم أصحاب 7 مخابز في طبرق خلال جولة لرئيس البلدية

تفقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، رفقة رئيس جهاز الحرس البلدي طبرق عميد صالح حمد، عددا من المخابز العاملة داخل المدينة.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فإن الجولة شملت 7 مخابز، وكلها مخالفة من حيث الوزن والسعر وغير مطابقة للمواصفات من حيث الجودة وعدم نظافة المخبز وعدم وجود شهائد صحية وتم تغريم أصحاب هذه المخابز.

وأضاف المكتب أن بوالخطابية توعد بإغلاق المخابز في حال الاستمرار، بهذا «العبث بصحة المواطن»، وتم إنذارهم وسيتم إلغاء حصتهم من مادة الدقيق من صندوق موازنة الأسعار.

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