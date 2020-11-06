اللجنة العليا لمكافحة كورونا تجتمع مع الفريق الطبي الجديد للجنة الاستشارية

عقدت اللجنة العليا لمكافحة كورونا برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزيري الداخلية والصحة، إبراهيم بوشناف، وسعد عقوب، أمس، اجتماعا مع الفريق الطبي الجديد للجنة الاستشارية العليا التي أعيد تشكيلها مؤخرا، وذلك لمناقشة عدد من النقاط، أهمها الاتفاق على تحديد آلية عمل اللجنة الطبية الاستشارية العليا المستقبلية، وإعادة هيكلة اللجان الفرعية التابعة للجنة العليا، والتأكيد على اللجنة للعمل وفق الأعمال المنوطة بها، وحثها على تقديم المقترحات والآراء والبروتوكولات وكل ما يتعلق بعمل اللجنة الاستشارية في مكافحة الجائحة، إلى جانب مناقشة آلية التنسيق وتنظيم العمل بين مراكز العزل والمستشفيات العامة بشأن تشخيص حالات كورونا وعملية نقل المرضى.
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قناة ليبيا
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