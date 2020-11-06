«مشائخ الدرسة» لـ«عقيلة صالح»: جهودك لتحقيق السلام كبيرة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة الدرسة بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، وتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في أنحاء الوطن ومستجدات الحوار السياسي ومبادرة فخامة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية.

وتقدم وفد قبيلة الدرسة بالشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة على مجهود الكبيرة لتحقيق السلام وحقن دماء الليبيين ولم شملهم، كما أكدوا على دعمهم لمبادرة رئيس مجلس النواب التي لاقت ترحيباً على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد وفد قبيلة الدرسة على مباركتهم لعمل لجان الحوار السياسي والعسكري من أجل الوصول إلى حل يُنهي الأزمة الليبية.