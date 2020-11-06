«امغيب»: أخبروا «ستيفاني» أن الطائرات العسكرية التركية لم تتوقف عن الهبوط في «الوطية» رغم «جنيف وغدامس»

قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، إن طائرات الشحن العسكرية التركية لم تتوقف عن الهبوط في القواعد التركية بليبيا بعد اتفاق جنيف، مضيفاً في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة قائلاً: “أخبروا السيدة ستيفاني، لعلها لا تعلم”.

“امغيب” أضاف قائلاً: “قولوا لها أنه في نفس وقت موعد مؤتمرها الصحفي الذي تحدثت فيه عن نتائج حوار جنيف وبشرت العالم وكل الليبين بالتوصل لاتفاق دائم لوقف اطلاق النار، هبطت طائرة شحن تركية في قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) تزامناً مع خروج اردوغان على الإعلام ليقول لنا انه لا يعتقد ان اتفاق وقف إطلاق النار سوف يصمد طويلاً ويصفه بانه هش”.

وواصل “امغيب”: “ثم أخبروها لعلها ايضاً لا تعلم إنهم رفضوا فتح الطريق الرابط بين الشرق والغرب ثم قبضوا على مسافرين من بنغازي بعد اتفاق لجنة 10 في غدامس كما أحبت أن تسميها، ثم أخبروها وأكدوا لها أننا حفظنا خطابنا الإعلامي ولم يخفضوا !؟ و أننا رضينا بان توصف وطنيتنا و توصيفنا للحالة المليشياوية ودفاعنا عن طرابلس والتحريض على المرتزقة السوريين قبلنا أن يوصف بالتحريض والتصعيد الاعلامي وأن تكون هنالك فقرة في لقاء جنيف وغدامس تجبر صرير اقلامنا على التوقف عن البوح والبكاء لكنهم لم يقبلوا ولن يتوقفوا” وفق قوله.