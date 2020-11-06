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بوابة إفريقيا الإخبارية/ غدامس |

06 November, 2020

أعلن فريق الاستجابة والتدخل السريع ببلدية اغدامس ، إحالة جميع المرضى إلى منازلهم بعد تحسن حالتهم الصحية، وعدم وجود أي حالة في مركز العزل.

وأوضح فريق الاستجابة في بيان له حول تطوّر الوضع الوبائي ،أن إجمالي الحالات الموجبة في المدينة بلغ 101 حالة، منها 5 حالات نشطة، فيما بلغت حالات التعافي 93، إضافة إلى 3 حالات وفاة وذلك حتى تاريخ يوم أمس الخميس.