الثني على رأس وفد الحكومة الموقتة للعزاء في بوخمادة

قاد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الجمعة، وفدا حكوميا رفيعا، لتقديم العزاء في مدير إدارة القوات الخاصة بالقوات المسلحة الفريق ونيس عبدالكريم بوخمادة.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم، ضم الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووزير الاقتصاد الدكتور منير عصر.

كما ضم الوفد وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، إلى جانب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

واستقبل أبناء وذوي الفريق الراحل وشيخ قبيلة المغاربة الباشا صالح الأطيوش، وعدد من حكماء وأعيان القبيلة والعائلة، الثني والوفد المرافق له في بيت الفقيد بمنطقة المقزحة جنوب شرق مدينة بنغازي حيث يقام العزاء.

وأكد الثني أن ليبيا بأكملها فجعت برحيل بوخمادة الذي لطالما «عرفته ساحات الجهاد، وقدم سلسلة من البطولات في شرق ليبيا وغربها وجنوبها»، لافتا إلى أنه كان قريبا من ابناء شعبه ومنحازا لقضاياهم، مقدما روحه فداء لهم.

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وقرر رئيس مجلس النواب، «القائد الأعلى للجيش الوطني» عقيلة صالح، ترقية بوخمادة إلى رتبة فريق.

فيما أصدر المشير حفتر، قرارًا يقضي باعتبار بوخمادة «شهيدًا بالقوات المسلحة».

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