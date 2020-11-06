صندوق الإنماء يبحثُ خطة تطوير الإدارة والعاملين

بحثت الإدارة التنفيذية لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي عملية تطوير الإدارة والعاملين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع، شهد تقديم عرض مرئي من قبل بعض المختصين بمجال تقييم العاملين وتصميم برنامج تدريبي وتهيئة الإدارة لعملية الرقمنة.

ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير العمليات الإدارية، من خلال تقييم الموظفين، وتحديد الاحتياجات التدريبية؛ تمهيدًا لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب، وذلك وفقًا للمعايير ومتطلبات الوظيفة والنهوض بالقدرات والمهارات، بناءً على الهدف لتطبيق خطة الصندوق للعام2021، والدخول في برنامج تطوير وإعادة هيكلة الصندوق وشركاته.

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