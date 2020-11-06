ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

06 November, 2020

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،الجمعة ،عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة الاعتقال القسري للمواطنين التي ارتكبت بحق عدد من المسافرين القادمين من المنطقة الشرقية ، والتي تمثل انتهاك صارخ لحقوق الانسان والمواطنة ولحق حرية التنقل والسفر ، وهي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،في بيان توصلت “بوابة افريقيا الاخبارية” على نسخة منه ،وزارة الداخلية بحكومة الوطني بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين قسرا جراء هذه الواقعة والعمل على ضمان عدم تكرارها وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم للعدالة .

و أكدت اللجنة أنها تتابع ، بقلق بالغ المعلومات والانباء التي تتداول بشأن وقوع عملية اعتقال قسري واحتجاز تعسفي لعدد من المواطنين بمطار معيتيقة الدولى بمدينة طرابلس قادمين من المنطقة الشرقية، يوم أمس الخميس الموافق من 5_ نوفمبر ، من قبل أحد الجماعات المسلحة ، وذلك على خلفية أصولهم وانتماءاتهم الاجتماعية أو آرائهم ومواقفهم السياسية ، حيث تنذر هذه الحالات والممارسات اللاإنسانية بتصاعد تدهور حالة حقوق الإنسان ، وتسهم كذلك في تقويض سيادة القانون والعدالة في ليبيا .

و شدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. كما يحظر القانون الدولي الإنساني حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الخطف والاختطاف.

كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ومكتب النائب العام بضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي تعد جرائم جسيمة تمس حق السلامة الجسدية وحق الحياة ، والعمل على الحد منها، وفتح تحقيق مستقل يتم من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، والقانون الدولى الإنساني، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.

و طالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، الجهات المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة، إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي على أساس الهوية الإجتماعية أو الرأي أو المواقف السياسية ، وضمان سلامة كل من حرم من حريته ، والإحجام عن الضلوع في أعمال الاختطاف والاختفاء القسري الذي يستهدف المدنيين ، حيث يعتبر إحتجاز الرهائن أثناء النزاع والحرب انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب.

و أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على إن ممارسة عمليات اختطاف واعتقال المدنيين و احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل التي ترتكب بحق المدنيين أثناء حالات النزاع المسلح من جرائم الحرب اذا ما تم ارتكابها بواسطة أطراف مقاتلة في سياق نزاع مسلح، ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك ، يتحملون ” المسؤولية الجنائية ” عن ذلك أيضاً أمام المحكمة الجنائية الدولية