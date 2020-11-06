ندوة طبية حول “الصحة الوقائية” بمستشفى”تاكنس” في بنغازي

نظّمت نقابة المهن الطبية المساعدة بنغازي ندوة حول الصحة الوقائية في مستشفى “تاكنس العام”، لغرض نشر الوعي بين المواطنين والكوادر الطبية، حول الوقاية من الفيروسات، حيث اشتملت على عدة محاضرات متخصصة.

وتضمنت الندوة، التي نُظّمت تحت عنوان “تحديات وحلول”، تقديم أطباء مختصين للمحاضرات، أبرزهم الدكتور قيس اخليف حول النفايات الطبية، ثمّ الدكتور صالح الفايدي الذي تحدّث حول تخسيس الأوزان والتكلفة العلاجية للأمراض المزمنة.

وقدم الدكتور علي الأصيبعي محاضرة حول الأمراض المتعلقة بعدوى المستشفيات، فيما كان الختام للدكتور رمضان الأسطى، الذي حاضر حول النظام الصحي لمواجهة فيروس “كورونا”.

وعقب انتهاء فقرة الدروس العلمية؛ كرّمت نقابة المهن الطبية كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، من خلال تقديم دروع وشهادات التكريم، وسط حضور لافت لعدد من المهتمين بالشؤون الصحية بمستشفى “تاكنس العام”، وعموم المنطقة.

ومن المقرر أن تنظّم النقابة، خلال الفترة المقبلة، ندوات مشابهة في مدن ومناطق الجنوب والغرب.

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