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فتحي: القاهرة أكدت لباشاغا ضرورة خروج المرتزقة وحل المليشيات في ليبيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد محمد فتحي، الباحث في الشأن الليبي، أن الخاسر في التقارب المصري بين كل الأطراف الليبية هي تركيا لأنها تدرك جيدا أن الاستقرار والحل السياسي للازمة الليبية سيكون عليها بالخسارة لأنها وجدت ضالتها في الأراضي الليبية من خلال المرتزقة والعبث بمقدرات الشعب الليبي من خلال الاتفاقيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية التي ابرمتها حكومة الوفاق غير المعتمدة، بالمخالفة لكل القواعد المعمول بها في الاتفاقات الدولية

وأشار فتحي، في تصريح إعلامي رصدته ليبيا 24 إلى أن الدولة المصرية تدرك جيدا أن ملف تفكيك الميليشيات الإرهابية وإخراج المرتزقة في ليبيا هو امر شائك جدا وهو ملف يحتاج إلى ضغط دولي كبير.

وكشف فتحي، أن مسؤولي الملف الليبي في القاهرة، تحدثوا مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا خلال زيارته إلى القاهرة في ضرورة إخراج المرتزقة التي أتت بهم تركيا إلى الأراضي الليبية، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات الإرهابية .

ولفت فتحي، إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج لن يكون حاضرا في المشهد

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • المتغطى باردوغان عريان وخسران والمستقوى بالشعب الليبى وقبائله كسبان فمنذ ان حدد قاهر الخرفان السيسى خط احمر سرت الجفرة لن يسمح لاحد بتخطيه فى الاتجاهين حيث ان الجيش الوطنى يحترم قراره والمليشيات الارهابية حاولت يوم 6/6 الوصول لسرت ورأت العين الحمراء من مصر هى والسفن التركية المساندة التى تم اغراقها ولم نجد بعدها اى جرذ او صرصار من بركان العبط او من دروب غابة النصر من القردوخانات التى سيتم ارسالها لقفص القرود بغابة النصر لمص قصب هناك .
    والان عرف الجميع ان مصر مصرة على حسم المشكلة فى ليبيا اولا بالطرق السلمية مع امكانية الردع العسكرى ان لزم الامر عملا بقوله تعالى :-
    وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)
    ودائما السيسى يتحدث عن الاخوان بصفة الاخرين ويقول ان الاخرين لايريدون الخير لمصر لهذا اعد لهؤلاء الاخرين قوة ردع مع اعدائنا الاصليين قال تعالى :-
    وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)

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