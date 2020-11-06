فتحي: القاهرة أكدت لباشاغا ضرورة خروج المرتزقة وحل المليشيات في ليبيا

أكد محمد فتحي، الباحث في الشأن الليبي، أن الخاسر في التقارب المصري بين كل الأطراف الليبية هي تركيا لأنها تدرك جيدا أن الاستقرار والحل السياسي للازمة الليبية سيكون عليها بالخسارة لأنها وجدت ضالتها في الأراضي الليبية من خلال المرتزقة والعبث بمقدرات الشعب الليبي من خلال الاتفاقيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية التي ابرمتها حكومة الوفاق غير المعتمدة، بالمخالفة لكل القواعد المعمول بها في الاتفاقات الدولية

وأشار فتحي، في تصريح إعلامي رصدته ليبيا 24 إلى أن الدولة المصرية تدرك جيدا أن ملف تفكيك الميليشيات الإرهابية وإخراج المرتزقة في ليبيا هو امر شائك جدا وهو ملف يحتاج إلى ضغط دولي كبير.

وكشف فتحي، أن مسؤولي الملف الليبي في القاهرة، تحدثوا مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا خلال زيارته إلى القاهرة في ضرورة إخراج المرتزقة التي أتت بهم تركيا إلى الأراضي الليبية، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات الإرهابية .

ولفت فتحي، إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج لن يكون حاضرا في المشهد

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