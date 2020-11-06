مليشيا «النواصي» تعتقل عدداً من الركاب في «مطار معيتيقة» بعد قدومهم من «بنغازي»

اعتقل عدد من ركاب الرحلة القادمة من بنغازي على متن طائرة البراق، لدى هبوطهم في مطار معيتيقة، من قبل مجموعة مسلحة.

وقالت مصادر “الساعة 24″ إن مليشيا النواصي الموالية لحكومة الوفاق اختطفت عدد من ركاب رحلة البراق عقب هبوطها بمطار معيتيقة قادمة من بنغازي.

من جانبه، أصدر فتحي باشاغا وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” بياناً استنكر فيه اختطاف مواطنين، وقال إن عملية الاعتقال تمت من جانب مجموعة مسلحة، بغرض تحقيق مأرب ومصالح بعينها، وأنها لا تمثل “حكومة الوفاق” على حد زعمه.

وواصل “باشاغا” في بيانه، أنه وجه مدير أمن طرابلس والأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق في واقعة اعتقال مواطنين من المنطقة الشرقية.