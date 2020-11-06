بلدية طبرق تؤبن الفريق ونيس بوخمادة

قامت بلدية طبرق مساء اليوم الجمعة، بتأبين الفريق ونيس عبدالكريم بوخمادة، آمر القوات الخاصة الراحل، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ومدير أمن طبرق عميد عبدالمولى ونيس.

وأثنت كلمات الحضور على دور بوخمادة في «مكافحة الإرهاب» بمدينة بنغازي ودرنة والهلال النفطي، معزين أهله من قبيلة المغاربة والقوات المسلحة.

وأطلقت بلدية طبرق، اسم ونيس بوخمادة على إحدى مدارس البلدية، تخليدا لذكراه ودوره الكبير في القوات المسلحة.

وتوفي بوخمادة الأحد الماضي، متأثرًا بوعكة صحية، فيما نعته القيادة العامة، كما قاد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وفدًا لتقديم واجب العزاء إلى أسرته بمنطقة المقزحة.

وقرر رئيس مجلس النواب، «القائد الأعلى للجيش الوطني» عقيلة صالح، ترقية بوخمادة إلى رتبة فريق.

فيما أصدر المشير حفتر، قرارًا يقضي باعتبار بوخمادة «شهيدًا بالقوات المسلحة».

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