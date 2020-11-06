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“أوجاع درج” على طاولة “ستيفاني وليامز”

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، بقاعة ديوان بلدية “غدامس”، أعضاء المجلس البلدي بـ”درج”، ورئيس مجلس أعيان البلدية، وبعض المسؤولين بالقطاعات الحكومية.

وتطرق الاجتماع إلى أهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه بلدية “درج” على مستوى محلاتها الست، التي تشغل حيّزًا جغرافيًا كبيرًا؛ نظرًا لكونها تشهد ترديًا في الوضع الصحي وانعدام الإمكانيات، وانهيار البنية التحتية ووقوع البلدية على خط طريق الهجرة غير القانونية.

واستعرض مسؤولو البلدية، أمام المبعوثة الأممية، مشكلة تهالك الطرق البرية، داخل البلدية وطرق السفر إلى طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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