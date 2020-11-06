عاجل // مليشيات تابعة للوفاق تقوم بالقبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار معيتيقة

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، بقيام مليشيات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بالقبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار معيتيقة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، بقيام مليشيات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بالقبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار معيتيقة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
الجيش الليبي هو الغلطان فلو في حربه لتحرير العاصمه طلب من المدنيين أخلاء اماكنهم وصب حممه علي رؤس المليشيات المارقه لكانت طرابلس نظيفه من الارهاب المليشياوي الذي يقبض علي الهويه فيوم تم انقلاب سركوزي بتخطيط من الصهيوني ليفي ودمر الدوله الليبيه قلنا للعراقيين لن نكونوا مثكم لأننا عرق واحد وليس عندنا تعدد في الاعراق والقوميات مثكم كرد وعرب وتركمان وجركس ومندائيين وليس عندنا تعدد مذاهب كالذي عندكم هذا سني وهذا شيعي أيزيدي ولكن الذي حصل أننا اصبحنا أشر منهم في الخطف علي الهويه في الغرب الليبي هذا شرقاوي وهذا جنوبي وهذا وهذا مصراتي تاريتنا أخرا من العراق في الخطف علي الهويه الجهويه
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