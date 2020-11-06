عاجل // مليشيات تابعة للوفاق تقوم بالقبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار معيتيقة

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، بقيام مليشيات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بالقبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار معيتيقة.

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