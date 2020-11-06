وزير الصحة يتفقد مشروع مستشفى بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب

تفقد وزير الصحة، سعد عقوب، رفقة عدد من مسؤولي الصحة، مستشفى بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب بمنطقة القوارشة، للاطلاع على مدى جاهزيته، والمشاريع الصحية الجديدة.

واطلع عقوب خلال الجولة التفقدية على التجهيزات القائمة وتقدير نسب الإنجاز تمهيدا لافتتاحه بعد إتمام تجهيزه بأحدث المعدات خلال هذا العام.

حيث أشار إلى أن عملية التجهيز ستكون بمتابعة وزارة الصحة وبإشراف مباشر من إدارة المشروعات بالوزارة، مضيفا أن كل الخدمات الإدارية والصحية ستعمل الوزارة على جعلها في متناول المواطن وقريبة منه.

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