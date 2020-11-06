المشير حفتر يشيد بجهود قبيلة المقارحة في دعم القوات المسلحة

ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس الخميس وفداً من مشائخ قبيلة المقارحة.

وفد القبيلة أكد بحسب المكتب الاعلامي للقيادة العامة دعمه الكامل للقيادة في مسيرتها الظافرة في الحرب على الإرهاب وفرض الأمن في كافة ربوع البلاد ، مثمنين الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية شرقاً وغرباً وجنوباً.

وبدوره، أثنى القائد العام خلال هذا اللقاء على الدور الكبير الذي تلعبه كافة القبائل الليبية الشريفة بشكل عام وقبيلة المقارحة المجاهدة بشكل خاص، مؤكداً في ذات الوقت على شكره وامتنانه لجهودهم المبذولة في سبيل دعم القوات المسلحة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية