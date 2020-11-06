النفط الليبي يسجّل أول تعافٍ للإيرادات منذ استئناف الإنتاج

أظهرت بيانات حديثة، نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط، عبر منصتها الرسمية، تعافيًا طفيفًا على مستوى الإيرادات النفطية عن شهري “سبتمبر وأكتوبر”، وهو التعافي الأول للقطاع منذ إعادة الإنتاج قبل شهرين.

وعلى الرغم من نسبة التعافي البسيطة التي حققها القطاع؛ إلا أن مراقبين يتوقعون أن ينتعش القطاع النفطي في ليبيا، مطلع العام المقبل مع زيادة نسب الإنتاج والاستقرار.

وأوضحت المؤسسة، في بياناتها، أن اجمالي الإيرادات النفطية خلال شهريْ “سبتمبر واكتوبر” ، بلغ 116,9 مليون دولار أمريكي، مسجّلة بذلك تراجعًا كبيرًا مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر 2019 والتي بلغت 1,7 مليار دولار، حيث سجّلت المؤسسة الوطنية للنفط 83,9 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات النفط الخام، و 33 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات الغاز والمكثفات.

‏‎وسجّلت المؤسسة ارتفاعًا طفيفًا في الإيرادات خلال شهر أكتوبر؛ فاقت، بقليل، إيرادات شهر سبتمبر 2020، بحوالي 113,3 مليون دولار أمريكي.

‏‎وبلغت ايرادات شهر أكتوبر 230,2 مليون دولار، مقارنة بـملياريْ دولار في أكتوبر 2019، حيث سجلت المؤسسة 179,9 مليون دولار أمريكي من مبيعات النفط الخام، و42,1 مليون دولار أمريكي من مبيعات الغاز والمكثفات، و8,1 مليون دولار أمريكي من مبيعات المنتجات النفطية.

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