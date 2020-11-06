ميليشيا بطرابلس تخطف ركاب طائرة قادمة من بنغازي

أقدمت ميلشيا «النواصي» بالعاصمة الليبية طرابلس، على خطف عدد من ركاب طائرة «البراق» القادمة من مطار بنينا ببنغازي (شرق البلاد)، وسط حالة من الانزعاج والغضب مخافة عودة توتر الأوضاع بين شرق وغرب ليبيا ثانية.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» اليوم، إن عناصر ميليشيا «النواصي» الموالية لحكومة «الوفاق» خطفوا مواطنين على هويتهم فور قدومهم على متن طائرة «البراق» من مطار بنينا مساء أمس، إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة، وعزوا هذه العملية إلى أن الميليشيا المسلحة «استخدمت بعض ركاب الطائرة كورقة ضغط للإفراج عن عناصر إرهابية بسجن الكويفية بشرق ليبيا».

وفي أول تعليق على الواقعة أدانت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» بأشد العبارات «القبض على المواطنين القادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا إلى مطار معيتيقة»، وقالت في بيان مساء اليوم، «هذه الأفعال التي ارتكبها مجموعة من الأشخاص لخدمة مصالح ومآرب شخصية لهم، لا تمثل حكومة (الوفاق) ولا تخدم الصالح العام للبلاد».

وذهبت الوزارة إلى أن هذا العمل، الذي وصفه بـ«غير المسؤول» لا يصب في مصلحة الوطن «بل يزيد الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ويقوض مسار المفاوضات الجارية حاليا لإيجاد حل للأزمة الليبية والخروج بالبلاد لبر الأمان»، وتابعت: «وزير الداخلية فتحي باشاغا، أصدر تعليماته لمدير أمن طرابلس ورئيس جهاز المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المجموعة المسلحة الذين ارتكبوا هذا الفعل».

وميليشيات ما يسمى «النواصي»، تتبع «قوة حماية طرابلس» التي تمثل القوة المسلحة بالعاصمة، وتضم ميليشيات «قوة الردع الخاصة» و«ثوار طرابلس» و«قوة الردع والتدخل المشترك أبو سليم»، و«باب تاجوراء».

وسبق لباشاغا توجيه انتقادات لاذعة لبعض الميليشيات، مرات عدة، وسمى منها ميليشيات «النواصي»، قائلاً إنها «تتجاوز القانون»، ومشيراً إلى أن «الدولة المدنية التي تنشد الأمن والاستقرار لن تنهض في ظل وجود أدعياء الثورية والميليشيات».

وعادت حركة الطيران التي توقفت قرابة عام ونصف العام بين شرق وغرب البلاد في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما هبطت طائرة «الخطوط الأفريقية» في مطار بنينا الدولي في بنغازي بشرق ليبيا، بعدما أقلعت من مطار معيتيقة في طرابلس، في أجواء احتفائية.

وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان أمس، واقعة الاعتقال القسري لعدد من المواطنين بمطار معيتيقة الدولي بمدينة طرابلس قادمين من المنطقة الشرقية، من قبل إحدى الجماعات المسلحة.

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين قسراً جراء هذه الواقعة والعمل على ضمان عدم تكرارها وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم للعدالة.