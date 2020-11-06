الشاطر: البعثة الأممية تسعى لتذويب تيار الثورة انتصارًا للثورة المضادة

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر أنه ليس من حق البعثة الأممية منع الشعب من تقرير مصيره واختيار حكامه.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” أمس الخميس طالب ممثلي النواب والدولة أن ينحازوا لإرادة الشعب ومنع تكرار مآسي المراحل الانتقالية.

وأشار إلى أن البعثة تسعى لتذويب ما وصفه بـ”تيار الثورة” انتصارًا لما وصفها بـ”الثورة المضادة”، لافتاً إلى أن كل الأسماء المتداولة مرفوضة ولو وافق مجلس الأمن.

الشاطر وفي تغريدة أخرى قال:” اذا اصرت البعثة الأممية على اللعب بالقضية الليبية دون الالتزام بحق الشعب الليبي في تقرير مصيره عبر انتخابات حرة فإنها ستقطع أناملها بالكامل ،فلكل فعل رد فعل، وإرادة الشعوب لا تقهر”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية