الوطنية للنفط وشركة سرت تبحثان آلية زيادة القدرة الإنتاجية 

عقد اجتماع موسع بمقر المؤسسة الوطنية للنفط ضم كلا من رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، لمناقشة خطط الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية، والموقف التنفيذي لمشاريع الميزانية الاستثنائية،

بالإضافة إلى استعراض خطة ربط الحقل “إل بي ثري دي” وحقل الرشاد على الإنتاج، ومشاريع المضخات الغاطسة.

كما تطرق الاجتماع إلى الوضع المالي الحرج الذي تعانيه الشركة، ومناقشة احتياجات الشركة المالية اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج، والمشاريع والأعمال المتوقفة والتنسيق لاستكمالها في أقرب وقت ممكن.

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