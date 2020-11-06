«أبو سنينة»: اتفقنا في «بوزنيقة» مع وفد «النواب» على معايير تولي المناصب السيادية في الحكومة الجديدة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد أبوسنينة اتفاقهم مع وفد مجلس النواب في مدينة بوزنيقة المغربية، على أهمية دعم الحوار السياسي المزمع عقده في التاسع من نوفمبر الجاري بتونس.

وقال أبوسنينة، إن وفدي النواب والدولة اتفقا على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي إضافة إلى المعايير القانونية والمهنية لتولي المناصب السيادية في السلطة التنفيذية القادمة، وتحديد أولويات عمل الحكومة في المرحلة التنفيذية، وفق قوله.

وأشار أبوسنينة، في تصريحات صحفية، إلى أن اجتماعات بوزنيقة التشاورية جاءت في إطار توحيد الرؤى بين النواب تجاه حوار تونس، للوصول إلى اتفاقات بين المشاركين فيه لإنهاء الأزمة الراهنة.