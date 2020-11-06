الأخضر: ملتقى تونس هو تتويج لاتفاق الصخيرات ومخرجات لجنة “5+5” في غدامس

ليبيا – اعتبر الدبلوماسي والسفير السابق جلال الأخضر أن ملتقى تونس سيكون على غاية من الأهمية على اعتبار أنه يمثل تتويجا للاتفاقات السابقة وعلى رأسها اتفاق الصخيرات ومخرجات لجنة خمسة زائد خمسة الأخيرة في المنطقة الجنوبية الليبية، مؤكدا أن التوجه العام سيكون نحو تحديد تركيبة الدولة وتركيبة الحكومة، والنظر في موعد الانتخابات التي قد تعقد سنة 2021.

الأخضر وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أوضح أن الملتقى سيضم 75 شخصية يمثلها حوالي 33 عضوا من المحسوبين على جهة الغرب “طرابلس” وقرابة 15 عضوا من المنطقة الشرقية “بنغازي” فيما يتوزع البقية على ممثلي الجنوب وبعض الكفاءات.

وقال إن الخلافات الأخيرة بشأن الشخصيات الممثلة في الملتقى لن تؤثر على عملية التوصل إلى تسوية سياسية، خاصة مع تحذير الأمم المتحدة من العقوبات التي ستسلط على الأطراف التي قد تحاول عرقلة الملتقى أو تنفيذ الاتفاقات.

واعتبر الأخضر أن هذه الخلافات تندرج ضمن المناورات التي ينتهجها كل طرف من أجل رفع سقف مطالبهم السياسية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية