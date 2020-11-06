مساعٍ لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في “درنة”

شهدت مدينة درنة، عقد اجتماع موسّع لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني؛ بغرض مناقشة مختلف المشكلات والصعوبات، التي تعيق عمل المؤسسات والمنظمات داخل المدينة.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس الإدارة لمفوضية المجتمع المدني بالحكومة الليبية، والمدير التنفيذي للمفوضية.

وتطرقت نقاشات الاجتماع إلى التركيز على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وإزالة العراقيل التي تواجه عملها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنيّة، ومنح أذونات المزاولة للمنظمات والجمعيات بمدينة “درنة”.

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