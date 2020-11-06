ليبيا الان

مساعٍ لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في “درنة”

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة درنة، عقد اجتماع موسّع لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني؛ بغرض مناقشة مختلف المشكلات والصعوبات، التي تعيق عمل المؤسسات والمنظمات داخل المدينة.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس الإدارة لمفوضية المجتمع المدني بالحكومة الليبية، والمدير التنفيذي للمفوضية.

وتطرقت نقاشات الاجتماع إلى التركيز على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وإزالة العراقيل التي تواجه عملها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنيّة، ومنح أذونات المزاولة للمنظمات والجمعيات بمدينة “درنة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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