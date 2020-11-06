وصول القافلة الخامسة من الوقود والغاز للمنطقة الجنوبية

وصلت القافلة الخامسة من الوقود والغاز للمنطقة الجنوبية، قادمة من المنطقة الشرقية تحت حماية غرفة عمليات المنطقة الجنوبية التابعة للقوات المسلحة، حيث وصل عدد الصهاريج إلى واحد وثلاثين.

هذا وتوزعت الصهاريج ما بين عشرة لبلديات وادي الشاطئ وتسعة لبلدية سبها، في حين تم توزيع أربعة أخرى لوادي البوانيس وصهريج واحد لشركة المياه والصرف الصحي بسبها، وصهاريج أخرى لبعض المستشفيات والمراكز الخدمية، بالإضافة إلى شاحنتين من الغاز لبلدية سبها.

يشار إلى أن هذه الشحنات تأتي ضمن الحملة التي تهدف إلى حل مختنقات المنطقة الجنوبية، والتي تعد أزمة الوقود والغاز واحدة منها.

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