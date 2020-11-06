“داخلية الوفاق” تستنكر توقيف مسلحين لمواطنين قادمين من المنطقة الشرقية

أدانت وزارة الداخلية بحكومة “الوفاق” إلقاء القبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية، عبر مطار “بنينا” إلى مطار “معيتيقة”.

وقالت الوزارة في بيان: هذه الأفعال التي ترتكبها مجموعة من الأشخاص لخدمة مآرب ومصالح شخصية؛ لا تمثل حكومة “الوفاق”، ولا تخدم الصالح العام للبلاد.

وأكدت “الداخلية” أن مثل هذه الأفعال تزيد الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وتقوّض مسار المفاوضات الجارية للخروج بالبلاد إلى برّ الأمان.

وبحسب البيان؛ أصدر وزير الداخلية المفوّض بحكومة “الوفاق”، فتحي باشاغا، تعليماته إلى مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المجموعة المسلحة التي أقدمت على هذا التصرف.

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