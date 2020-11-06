الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في واقعة اعتقال مليشيات الوفاق لمواطني المنطقة الشرقية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الجمعة، عن إدانتها لعملية الاعتقال القسري لعدد من المواطنين القادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار معيتيقة على يد مليشيات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وطالبت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة بالتدخل العاجل لإطلاق سراح مواطني المنطقة الشرقية الذين اعتقلتهم مليشيات تابعة لها و ضمان عدم تكرارها وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم للعدالة.

كما طالبت اللجنة داخلية الوفاق ومكتب النائب العام بضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي تمس حق السلامة الجسدية وحق الحياة وفتح تحقيق مستقل يتم من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.

وأكد البيان أن عملية الاعتقال القسري لمواطني المنطقة الشرقية على يد مليشيات تابعة للوفاق على خلفية أصولهم وانتماءاتهم الاجتماعية أو آرائهم ومواقفهم السياسية تنذر بتصاعد تدهور حالة حقوق الإنسان وتسهم في تقويض سيادة القانون والعدالة في ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24