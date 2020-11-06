“برنامج بقاء الطفل” باليونيسيف يزور المؤسسات الصحية ببنغازي للوقوف على احتياجاتها

زار فريق برنامج بقاء الطفل ونماؤه التابع لمنظمة اليونيسف، المؤسسات الصحية في بنغازي للوقوف على تنفيذ برامج اليونيسف وتلبية احتياجات مرافق الرعاية الصحية وضمان توسيع نطاق التطعيمات الروتينية والمنقذة للحياة .

وبحسب إيجاز صحفى لمنطمة اليونيسيف، خلال زيارتهم لمركز التطعيم، تابع فريق اليونيسف عن كثب مزاولات التعامل بما يخص التطعيمات وطرق الحفظ والتخزين والسجلات ونظام سلسلة التبريد لضمان وصول اللقاحات إلى جميع #الأطفال بدون فقدان فعاليتها وجودتها

وأعقب الزيارة اجتماع مع إدارة الخدمات الصحية بنغازي للبحث في مجالات التعاون المشترك بما يعزز دور الرعاية الصحية الأولية وتحقيق مكاسب صحية مستدامة.