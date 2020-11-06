الترجمان: هناك بوادر إيجابية قد تساعد على نجاح الحوار السياسي في تونس

قال الباحث السياسي، باسل الترجمان، إنه بغض النظر عن استباق نتائج الملتقى الليبي بتونس، فإن مسألة جلوس الأطراف المتنازعة منذ 4 سنوات على طاولة الحوار يعتبر في حد ذاته مكسبا مهما ، مشيراً إلى وجود بوادر إيجابية قد تساعد على نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي، أولها هو احتضان تونس لهذا الملتقى وهو ما يمنح فرصة للأشقاء الليبيين للتحاور بشيء من الأريحية اعتبارا للعلاقات التاريخية وروابط الجوار التي تصل الدولتين.

وأكد الترجمان، أن عدم انخراط تونس في الوقوف مع أي طرف ضد الآخر واكتفائها بمناصرة الشعب الليبي دون غيره، يعطيها مساحة للعب دور دبلوماسي إيجابي من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، لافتاً إلى أهمية المفاوضات الأخرى التي سبقت اجتماع تونس والتي استطاعت أن تحقق مكاسب إيجابية، مثل الحوار الذي جرى في غدامس وقبله في جنيف وبوزنيقة .

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