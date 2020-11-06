تحديد المواصفات الفنية الواجب توفرها في المكب العام بقنفودة

أنهت اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء أعمالها المتمثلة بتحديد الاشتراطات والمعايير والمواصفات الفنية الواجب توفرها في المكب العام بمنطقة قنفودة في مدينة بنغازي، والسبل المقترحة لعمليات إعادة تدوير المخلفات بمختلف أنواعها، على أن ترفع تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء عبد الله الثني، كان قد أصدر قرار التكليف رقم 149 لسنة 2020 في وقت سابق، بشأن تشكيل لجنة فنية برئاسة عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي أحمد الطيرة، وعضوية الجهات ذات العلاقة وعدد من المختصين في مجال البيئة.

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