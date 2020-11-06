بوشناف: الحكومة المؤقتة لن تلتزم بأي اتفاقيات أمنية ليست طرفا فيها

أكد وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، أن الوزارة لن تلتزم بأية اتفاقات أمنية ما لم تكن الحكومة المؤقتة طرفا فيها.

جاء ذلك في خطاب أرسلته خارجية المؤقتة لوزير خارجية مصر سامح شكري، حيث أكدت خلاله على طلب بوشناف وتطلعها إلي تفهم الحكومة المصرية بأن المنافذ البرية مثل منفذ امساعد البري خاضعة لسلطة الحكومة المؤقتة.

وأضافت خارجية المؤقتة أن الحكومة المؤقتة لا تتحمل أي مسؤولية أمنية ما لم تكن طرفا فيها باعتبارها الجهة المعنية والمسؤولة على هذه الحدود البرية وهذا المنفذ بين البلدين الشقيقين.

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