سفارة الولايات المتحدة: نورلاند ناقش عملية تأمين الممتلكات الأمريكية بطرابلس مع مسؤولين ليبيين

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، اليوم الجمعة، أنه في الوقت الذي يستعد فيه منتدى الحوار السياسي الليبي للانطلاق في تونس، تحدث السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند عن عزم السفارة الأمريكية على بدء مشاورات رسمية مع المسؤوليين الليبيين حول العملية المطولة لتأمين الممتلكات الأمريكية في طرابلس لتسهيل عمل الولايات المتحدة على المدى الطويل والمشاركات الدبلوماسية في ليبيا.

وقال نورلاند، إنه على الرغم من أنه بعيد جدًا عن القدرة على فتح السفارة الآن، إلاّ أنّ احتمالية التقدم نحو الاستقرار السياسي تتيح الفرصة للبدء في استكشاف الخطوات الإجرائية والمفاوضات الثنائية المطلوبة لبدء هذه العملية.

وشدد نورلاند، على الاحترام الأمريكي الكبير لليبيين المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي أثناء اجتماعهم في تونس العاصمة يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للانتخابات المقبلة والتي سيسهم نجاحها بشكل كبير في إحلال السلام وتحقيق السلام الأمن في ليبيا.

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