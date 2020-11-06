4 محاور في اجتماع الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى

قال المكتب الإعلامي للقيادة العامة إن الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى اجتمعت بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، حيث عرض الناظوري على الحاضرين اختصاصات الغرفة الامنية.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي، أن الاجتماع ناقش «وضع قرار القائد العام بخصوص إنشاء الغرقة الامنية لمنطقة بنغازي الكبرى موضع التنفيذ». وأكد «العمل في نطاق الاختصاص المشار إليه في قرار إنشاء الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى».

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وناقش الاجتماع «وضع آلية عمل إدارية وميدانية للغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى» و«تقسيم المهام المنوطة للغرقة وتحديد الاولويات لهذه المهام للبدء في العمل وفقاً لذلك» . حضر اللقاء وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، وعقيد ونيس أحمد الشكري، وعقيد عبدالحميد سليمان الرعيض، وعقيد صلاح أحمد أهويدي، ومقدم عماد الدين مصطفى حامد، ومقدم جمال جمعة عبدالسلام، ونقيب فرج أقعيم .

والأربعاء الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التابعة لقوات القيادة العامة، تشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، بناء على تعليمات قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر

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