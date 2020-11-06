لدواع أمنية.. تونس تقرر منع الصيد بالصحراء قرب الحدود مع ليبيا

أفادت مصادر صحفية، الجمعة، بأن السلطات التونسية قررت منع كل أنشطة الصيد بالصحراء التونسية وفي المناطق الحدودية مع ليبيا.

وقالت المصادر إن قرار السلطات التونسية جاء على خلفية استغلال عناصر أجنبية لأنشطة الصيد من أجل الإضرار بالأمن القومي التونسي، لافتة إلى أن هذه الأنشطة تتعلق بمجالات استخباراتية لها علاقة بنشاط الإرهابيين في الجنوب التونسي بالقرب من الحدود الغربية لليبيا .

وكانت الداخلية التونسية أعلنت في وقت سابق عن ضبط أسلحة تركية الصنع كانت في طريقها إلى تونس قادمة من ليبيا.

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