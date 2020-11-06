وفد حكومي رفيع يتقدمه الثني يقدم واجب العزاء في الفقيد الفريق ونيس بوخمادة

قدم رئيس الحكومة، عبدالله الثني، اليوم على رأس وفد حكومي رفيع، واجب العزاء في فقيد الوطن، الفريق ونيس بوخمادة، مدير إدارة القوات الخاصة الصاعقة، بالقوات المسلحة.

وضم الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ووزراء الخارجية والداخلية والصحة والحكم المحلي والتعليم والصناعة والاقتصاد، وكان في استقبالهم أبناء وذوو الفريق الراحل، وشيخ قبيلة المغاربة، الباشا صالح الأطيوش، وذلك في بيت الفقيد بمنطقة المقزحة.

هذا وأكد الثني أن ليبيا بأكملها فجعت برحيل هذا البطل المغوار الذي طالما عرفته ساحات الجهاد، وقدم سلسلة من البطولات في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، لافتا إلى أنه كان قريبا من أبناء شعبه ومنحازا لقضاياهم، مقدما روحه فداء لهم.

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