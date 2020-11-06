وفد حكومي رفيع يتقدمه الثني يقدم واجب العزاء في الفقيد الفريق ونيس بوخمادة

قدم رئيس الحكومة، عبدالله الثني، اليوم على رأس وفد حكومي رفيع، واجب العزاء في فقيد الوطن، الفريق ونيس بوخمادة، مدير إدارة القوات الخاصة الصاعقة، بالقوات المسلحة.
وضم الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ووزراء الخارجية والداخلية والصحة والحكم المحلي والتعليم والصناعة والاقتصاد، وكان في استقبالهم أبناء وذوو الفريق الراحل، وشيخ قبيلة المغاربة، الباشا صالح الأطيوش، وذلك في بيت الفقيد بمنطقة المقزحة.
هذا وأكد الثني أن ليبيا بأكملها فجعت برحيل هذا البطل المغوار الذي طالما عرفته ساحات الجهاد، وقدم سلسلة من البطولات في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، لافتا إلى أنه كان قريبا من أبناء شعبه ومنحازا لقضاياهم، مقدما روحه فداء لهم.
أضف تعليقـك