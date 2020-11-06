النايض ينعى حسين الكوني: كان مثالا فى حب الوطن

نعى الدكتور عارف علي النايض رئيس تكتل “إحياء ليبيا”، وفاة الشيخ الحاج حسين الكوني في ذمّة الله.

وقال النايض في تدوينه على حسابه بموقع فيس بوك، أعزّي أهلنا في مدينة غات، وعموم آل الكوني، وكافة قبائل الطوراق، وأسرة الفقيد وأحبابه، في وفاة الشيخ الحاج حسين الكوني رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا، وأسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وتابع، عمل الشيخ رئيسا للمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، كما شغل أمينا للّجنة الشعبية بغات، وسفيرا لليبيا في النيجر، كان مثالا في الصلح وجمع الكلمة، وحبّ الوطن، والأمر بالمعروف، محبًّا لخصال الخير، داعيًا إلى كل ما ينفع النّاس ويرفع المعاناة عنهم، ويكفل الأمن والاستقرار لهم، مع بشاشة وابتسامة وكرم.