ليبيا تواجه «كوفيد ـ 19» بالتوسع في إجراء التحاليل

أبدت السلطات الطبية في ليبيا تخوفها من تغول فيروس «كوفيد – 19» بين المدن والبلدان أكثر من ذلك، وقالت إن الوضع الآن «حرج بسبب استمرار تجاوزات المواطنين، وتجاهلهم للإجراءات الاحترازية»، في وقت أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، عن تسجيل 1004 حالات إيجابية جديدة.

وتحدث الدكتور خليفة البكوش رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة فيروس «كورونا» بغرب ليبيا، عن الحالة الوبائية بالبلاد، وقال في مؤتمر صحافي بمقر حكومة «الوفاق» بالعاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، إنه «رغم التحسن الطفيف في مجريات الوضع الوبائي فإن ليبيا لا تزال في المرحلة الرابعة من انتشار الفيروس»، وعزا ذلك إلى أسباب عدة من بينها «إصرار المواطنين على الاختلاط، مع إعادة تشغيل قاعات المناسبات الاجتماعية ومراكز الدورات التعليمية والصالات الرياضية والمقاهي رغم عدم إعطائهم الإذن باستئناف العمل بها».

وفيما حذر البكوش من الموجة الثانية للوباء، على خلفية تصاعد مؤشرات الإصابات في العالم، قال إن الفرق الطبية تعمل حالياً للوصول إلى عشرة آلاف تحليل في اليوم بعد وصول التحليل السريع وهو لا يختلف كثيرا عن تحليل (pcr)، لافتاً إلى أن فرق الرصد والمعامل والتحليلات والجهوزية بمراكز العزل تعتبر جيدة، بعدما أجرت 336 ألف تحليل حتى الآن بمعدل 48 ألف تحليل لكل مليون، وهو عدد جيد مقارنة بدول الجوار.

ونوه البكوش إلى أن عدم وجود علاج حتى الآن لفيروس كورونا يستدعي الشعور بالمسؤولية والمحافظة، منوهاً إلى أنه «تم التوصل مع السلطات في البلاد لمعاملة الأطباء والممرضين الذين توفوا أثناء أداء عملهم (كشهداء واجب)، وحالياً نحن بصدد إحصائهم». كما طالب الدكتور حسين محمد بن عُثمان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض المكلف، المواطنين خلال المؤتمر الصحافي بضرورة التزام بالنصائح والإرشادات الصادرة من قبل المركز واللجنة العلمية الاستشارية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، مع تجنب حضور المناسبات الاجتماعية مثل الأفراح والمآتم.

ونوه الدكتور محمد فرج الفقيه المنسق الوطني للرصد بالمركز إلى أن ارتفاع مؤشر الإصابة بالفيروس يرجع إلى امتناع غالبية المواطنين عن ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، ورأى أن ذلك «ينذر بخطورة الوضع وازدياد حالات الإصابة».

وقال المركز الوطني أمس، إنه تسلم 4368 عينة، وتبين إيجابية 1004 حالات بالفيروس، بينها 759 إصابة جديدة، و247 لمخالطين، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 66444 حالة تعافى منهم 38624، بينما توفي 915 حالة.

في السياق ذاته، اجتمعت اللجنة العليا لمكافحة «كورونا» في شرق البلاد، برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري، مساء أول من أمس، مع الفريق الطبي الجديد للجنة الاستشارية العليا، وتم التأكيد على ضرورة تواصل اللجنة مع العالم الخارجي في كل ما يتعلق بمكافحة جائحة «كورونا»، كما تم مناقشة العمل على توحيد بروتوكول التشخيص وبروتوكول العلاج فيما يخص الجائحة في جميع مراكز الحجر الصحي.