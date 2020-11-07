ارتفاع إيرادات شهري سبتمبر وأكتوبر بعد رفع حالة القوة القاهرة

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات صادرات النفط ومشتقاته عن شهر سبتمبر وصلت إلى 114 مليونا و900 ألف دولار أمريكي، مسجلة تراجعا كبيرا مقارنة بإيرادات سبتمبر الماضي التي بلغت مليارا و70 مليون دولار أمريكي، حيث سجلت المؤسسة 83 مليونا و900 ألف دولار فقط من مبيعات النفط الخام، و33 مليون دولار من مبيعات الغاز والمكثفات.

‏‎في حين سجلت المؤسسة ارتفاعا طفيفا في الإيرادات خلال أكتوبر بعد رفع حالة القوة القاهرة على ميناء الحريقة والبريقة ومباشرة الصادرات اعتبارا من 24 سبتمبر، ثم على فترات إلى باقي الحقول والموانئ النفطية تم خلالها تصريف الكميات المخزنة، وهو ما يفسر تسجيل إيرادات خلال شهر أكتوبر فاقت إيرادات سبتمبر بحوالي 113 مليونا و300 ألف مليون دولار.

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