عقيلة صالح يلتقي برئيسي مجلس التخطيط الليبي والمرصد الوطني لإدارة الأزمات

التقى رئيس مجلس النواب بمكتبه في مدينة القبة، كلا من رئيس ومستشار مجلس التخطيط الليبي والمدير التنفيذي للمرصد الوطني لإدارة وتخطيط الأزمات، لمناقشة الميزانية العامة للمرصد، بالإضافة إلى مناقشة المشروع الوطني لإدارة وبناء الدولة الذي سيشرع مجلس التخطيط في الإعداد له بمشاركة أعضاء من هيئة التدريس بالجامعات الليبية.
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قناة ليبيا
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