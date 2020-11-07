الشاطر: ليس من حق البعثة الأممية منع الشعب الليبي من تقرير مصيره

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر، اليوم الجمعة، إنه ليس من حق البعثة الأممية منع الشعب من تقرير مصيره واختيار حكامه، مطالبا ممثلي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة أن ينحازوا لإرادة الشعب وأن يمنعوا تكرار مآسي المراحل الانتقالية.

وأكد الشاطر، من خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن كل الأسماء المتداولة مرفوضة ولو وافق مجلس الأمن، مشددا على أنه إذا أصرت البعثة الأممية على اللعب بالقضية الليبية دون الالتزام بحق الشعب الليبي في تقرير مصيره عبر انتخابات حرة فإنها ستقطع أناملها بالكامل.

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