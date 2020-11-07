أفادت مصادر من قبائل التواراق في ليبيا، وفاة رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل التوارق، الحاج حسين الكوني.

ونعى ممثل قبائل التوارق في الحوار السياسي، حسين الأنصاري، رحيل الحاج حسين الكوني.

وأوضح الأنصاري، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك: “اتقدم بأحر التعازي للعائلة الكوني في غات وعموم قبائل الطوارق وكل الليبين ، في وفاة شخصية من شخصيات الوطن ، الشيخ / حسين الكوني السفير السابق في النيجر وأمين شعبية غات سابقا ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق”.

وقدّم رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ومدن فزان، علي أبو سبيحة، التعازي لأسرة الراحل ولكافة قبيلة التوارق ولأهل فزان ولعموم ليبيا، مضيفا عبر صفحته على الفيسبوك: “شخصية وطنية قدم خدمات جليلة للوطن في المجال العسكري”.

كما قدّم وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية، منير عصر، التعازي في رحيل الحاج حسين الكوني: “العزاء الي خوتنا الطوارق وآل الكوني ولنا في مهندس العلاقات الليبية النيجرية و ورئيس المجلس الاجتماعي الاعلى لقبائل الطوارق صديقنا وخونا الحاج حسين الكوني”.

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