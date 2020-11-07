ملتقى المبادرة الوطنية بوادي عتبة: نرفض مناقشة الدستور خارج ليبيا

أعرب منظمو ملتقى المبادرة الوطنية المنعقد ببلدية وادي عتبة بمنطقة اقار، عن رفضهم عرض ملف الدستور الليبي للمناقشة خارج ليبيا مع أجهزة المخابرات العربية والأجنبية.

وأكد منظمو الملتقى في بيان لهم على ضرورة مناقشة ملف الدستور داخل الحدود الليبية بحضور خبراء القانون الدستوري والمختصين ومن ثم يتم تفعيل الميثاق الوطني الليبي للمبادرة الوطنية الليبية الموحدة وتطبيق بنوده وأهمها المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة وجبر الضرر ورفع المعاناة وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن وبسط الأمن.

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