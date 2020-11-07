مركز الرقابة على الأغذية : رصد مخالفات بمصنع لتعبئة المياه في طرابلس

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الجمعة، إنه قام بزيارة تفتيشية علي مصنع منعشة الواقع بمنطقه الفرناج في العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز في بيان له أنه رصد بعض المخالفات خلال الزيارة منها تعبئة المياه يدويا، بالإضافة إلى أن الخزانات المستخدمة في تخزين المياه مصنوعة من مادة البلاستيك.

وأضاف المركز أنه تم قفل وإيقاف تعبئة عبوة مياه 7 لتر في المصنع مع إعطاء بعض الملاحظات، مؤكدا أن ذلك يأتي استكمالا للجولات التي يقوم بها الفريق المكلف بمتابعة مصانع المواد الغذائية والتابع لقسم الرقابة الداخلية فرع طرابلس برفقة نقطة الحرس البلدي بالمركز.

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