اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدين حادثة الاعتقال القسري بمطار معيتيقة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،عن إدانتها لعملية الاعتقال القسري لعدد من المواطنين القادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار معيتيقة على يد المجموعات المسلحة.

وطالبت اللجنة، في بيان لها، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بالتدخل العاجل لإطلاق سراح مواطني المنطقة الشرقية الذين اعتقلتهم المجموعات المسلحة و ضمان عدم تكرارها وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم للعدالة.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، النائب العام ووزير الداخلية فتحي باشاغا، بضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي تمس حق السلامة الجسدية وحق الحياة وفتح تحقيق مستقل يتم من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.

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