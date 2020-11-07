الحامدي: الشعب الليبي عانى مأساة الحرب والتشتت ووجب عليه دعم مخرجات الحوار

قال وزير الخارجية التونسي الأسبق، منجي الحامدي، إن الملف الليبي معقد للغاية، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار وجب أن تكون مدعومة من كل الشعب الليبي الذّي عانى مأساة الحرب والتشتت.

وأضاف الحامدي في تصريح إعلامي أن المخرجات المرتقبة للحوار الليبي الذّي سيقام في تونس 9 نوفمبر الحالي، هو الاتفاق على خارطة طريق لإقامة انتخابات في ليبيا، موضحا أن تلك الانتخابات سينتج عنها مجلس رئاسي جديد مكون من 3 أعضاء إضافة إلى الاتفاق على رئيس حكومة، عكس المجلس الحالي المتكون من 9 أعضاء.

وتابع الحامدي أنه أصبح أمام أمراء الحرب في ليبيا اليوم اختيارين، إما الدخول في العملية السلمية والمشاركة في إحداث الأمن والسلم في ليبيا، أو القضاء عليهم مثلما وقع في مالي.

ودعا الحامدي مجلس القبائل الليبي وممثليهم، إلى التركيز على مضامين حوار تونس ومخرجاته وليس على الأشخاص لما لهذا الحوار من وزن في ليبيا.

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