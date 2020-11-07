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بلدية الخمس تدعو الالتزام بالوقاية بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّلت بلدية الخُمس، 1325 حالة أصابة مؤكدة بفيروس كورونا داخل بلدية مع تسجيل مراكز العزل بالبلدية دخول عدد 284 حالة إصابة مؤكدة وحالات إشتباه، وعن حالات الخروج 162 حالة، منها حالات شفاء، وحالات ااستقر وضعها الصحي وثماتلت للشفاء، ويوجد الآن بالمركزين عدد 28 حالة، 19 حالة في أقسام الإيواء و 9 حالات بقسم العناية.

وأوضحت البلدية، وصول عدد الوفيات إلى 9 حالات وهو معدل أعلى من الاسبوع الماضي، وتوفيت 49 حالة بالمركزين و 25 حالة خارج مراكز العزل، وكانت الوفيات من مدينة الخمس ومدينة ترهونة ومدينة زليطن.

وأشارت بلدية الخُمس، استمرار الكشف بالعيادات المجمعة “مصحة الشريف سابقا، ومركز الكشف 2 بعيادة ليبيا عيادة امحمد بن إبراهيم”، وفي تقديم خدماتهم للمرضى، و فرز الحالات و ملاحظة حالات الاشتباه.

و ناشدت البلدية، الجميع ضرورة الحرص على صحتهم وخاصة المصابين بأمراض مزمنة في الصدر والقلب والأمراض الأخرى التي تضعف مناعة الجسم، و ذلك حتى استقرار الوضع الوبائي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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